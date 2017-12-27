Лишь двое из 43 отбывших наказание, согласились вернуться в ЛНР - фото

Фото: Фото: Reuters

Из 43 пленных, отбывших наказание на территории, подконтрольной Украине, только 2 согласились на возвращение в Луганск.

Об этом сообщает ТСН.

Украинская сторона передала незаконном вооруженном формированию ЛНР 75 человек из 99-ти, которые были в списке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина отдала боевикам ЛНР 75 человек из 99 заявленных

"Мы отдаем 16, нам отдают 75. Почему разнится с цифрой 99? Потому что в момент достижения договоренности часть людей уже уволилась, а часть людей отказалась от возвращения на территорию ЛНР", - рассказала участница группы по обмену со стороны самопровозглашенной ЛНР Ольга Кобцева.

Украинская сторона приняла заложников Владислава Овчаренко, Артема Ахмедова, Валентина Богдана и Эдуарда Неделяева.