Лично в руки: генерал заставил элитных спецназовцев нести ему носки на передовую

Народна правда Донбас: генерал заставил элитного спецназовца принести ему носки на передовую

На Донбассе украинский генерал заставил элитных спецназовцев ВСУ нести ему носки на передовую.

Военных поднимали по полной боевой готовностью чтобы выполнить такую ​​задачу.

"Группа элитного подразделения ВСУ получила приказ как можно быстрее доставить одном генералу пакет с грифом секретности. На самый передок. Рискуя своей жизнью и понимая важность поставленной задачи, спецназовцы выполнили свою задачу", - сообщил в Facebook спикер международной разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

По его словам, по прибытии на место пакет был передан лично в руки генералу.

"Он сразу же его открыл при бойцах. И достал оттуда носки, которые таким образом ему передали ... Группу спецназовцев поднимали по полной боевой, чтобы доставить носки", - возмутился Макарук.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Объединенных сил Владимира Кравченко. Он сменил на посту генерал-лейтенанта Александра Сирского.