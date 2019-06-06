Кучма попросил украинцев "немножко подождать" обмена пленными

"Я не буду оптимистом". Кучма расска журналистам о своих ожиданиях от переговоров в Минске. Фото: УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что обменяться пленными хотят с обеих сторон.

Он добавил, что процесс возвращения украинцев домой тормозит именно Украина, сообщает ТСН.

"Когда в декабря 2017 года состоялось последнее освобождениосвобождению, а затем в последний раз сказали той территории, что извините, мы россиян не можем освободить. Мы не можем их передать ОРДЛО. С юридической точки зрения, это абсолютно правильно. Мы должны их передать российской стороне. С тех пор этот процесс затормозился, и Россия ставит вопрос: "Вы освободили? Вы объявили? Почему вы не выполняете свои обязанности?"- говорит он.

Кучма также сказал, что вопрос пленных моряков будут обсуждать, но никто не знает, чем обсуждение закончится.

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"После длительного перерыва сказать, что мы завтра сдвинемся с места - не могу. Мое личное мнение, у меня была возможность провести частные переговоры с теми, как вы понимаете, от кого зависит - есть желание начать этот процесс, так как на это смотрит весь мир. Будем встречаться, обсуждать. Должны быть первые шаги с обеих сторон, я все время говорю, что движение должно быть двусторонним", - добавил Кучма.

Он заверил, что Украина не будет уступать оккупированным Крымом и Донбассом. Также Кучма прокомментировал заявление пресс-секретаря президента России Владимира Путина, Дмитрия Пескова о том, что он "в целом неплохой".

"Совершенно верно. Если бы Песков сказал, что с нашей стороны мы предлагаем такое и такое. А теперь планируем с чистого листа? А что это за чистый лист? А может, они скажут, что чистый лист это: Крым - их, ситуация, которая на Донбассе, - замороженный конфликт и пр. Это настолько сложная проблема, в частности по моряков. Я также считаю, что по моряков также обязательно будут сдвиги. Тем более с учетом решения Международного суда. Давайте немного подождем, я в этом плане не слишком оптимист", - подытожил он.

В новых договоренностях о режиме прекращения огня на Донбассе необходимо прописать норму "не стрелять в ответ". Об этом заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма, сообщает пресс-служба Администрации президента.