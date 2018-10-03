Кто заинтересован в статусе-кво акватории Азовского моря

Азовское море в зоне конфликта и интересов мощного лобби. Фото: 1NEWS

В сохранении статуса-кво Азовского моря заинтересовано мощное рыболовное лобби в Украине.

Об этом сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, правозащитник Борис Бабин во время дискуссии в Центре "Новая Европа".

"Существует мощная рыбацкий лобби, которое заинтересовано в сохранении действующего статуса-кво в Азовском море", - заявил Бабин.

Украина может воспользоваться ситуацией саботажа РФ переговоров по разграничению границы в Азовском море. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины Владимир Василенко.

"Россия саботировала переговоры по разграничению границы в Азовском море. Украина может воспользоваться этим фактом и разорвать договор с РФ по Азову в соответствии с положениями Венской конвенции о праве международных договоров", - заявил дипломат.

Он отметил, что расторжение договора о дружбе с РФ не решит проблемы Украины.

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"Мы часто говорим о сравнении так называемого большого договора между РФ и Украиной, то есть Договора о дружбе с Россией, и этого договора по Азову. Это разные значения. Решение не продолжать политический договор является логическим, а договор по Азову более технический. Поэтому я не уверен, что денонсация договора решит наши проблемы", - убежден Василенко.

Украина создаст полноценную систему безопасности для мониторинга ситуации в акватории Азовского моря. В регионе за осуществлением судоходства будет следить единая система мониторинга безопасности.