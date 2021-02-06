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суббота, 06 февраля 2021 14:21

Кто поддерживает, когда опускаются руки: волонтерам вручили награды
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В районе проведения операции Объединенных сил наградили волонтеров и общественных деятелей, которые помогают нашему войску
Фото: facebook.com/pressjfo.news
В районе проведения операции Объединенных сил наградили волонтеров и общественных деятелей, которые помогают нашему войску
В районе проведения операции Объединенных сил наградили волонтеров и общественных деятелей, которые помогают нашему войску
В районе проведения операции Объединенных сил наградили волонтеров и общественных деятелей, которые помогают нашему войску
В районе проведения операции Объединенных сил наградили волонтеров и общественных деятелей, которые помогают нашему войску

В районе проведения операции Объединенных сил наградили волонтеров и общественных деятелей, которые уже не первый год помогают нашему войску.

Среди награжденных - заместитель председателя Донецкой ОГА Юлия Костюнина и волонтер Жанна Скорик, сообщили в штабе ООС.

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"Эта награда не мне, а всей нашей волонтерской команде. Это награда тех, кто с 14-го года стоит рядом. Это награды тех, кто присоединился недавно. Это награды тех, кто поддерживает, когда опускаются руки. Это награды тех, кто не дает закрыться в себе", - сказала Жанна Скорик.

Решение о награждении волонтеров Донецкой и Луганской областей отличиями Министра Обороны Украины "За содействие Вооруженным Силам Украины" было принято по ходатайству командующего операции Объединенных сил и согласованию Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

В Белоцерковском городском совете отметили волонтеров города за помощь военным в зоне ООС, переселенцам и беженцам.

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06
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