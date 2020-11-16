Крысы, а не "медведи" - Россия втихаря заблокировала "Армию FM"

Российские наемники украли частоты украинского радио "Армия FM".

Вместо него запустили пропагандистской рупор "КомбатФМ", сообщила шеф-редактор "Армия FM" Ирина Сампан.

"Решили слизать у нас формат военного радио и заглушить "Армия FM". В районе Счастья на наших частотах запустили еленеровское "военное" радио и обещают поднимать боевой дух всем, у кого он упал", - написала Сампан.

Автор: Скриншот Россияне заблокировали украинскую радиоволну

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Шеф-редактор радиостанции связывает такое похищение частот с тем, что "Армия FM" эффективно влияла на местное население.

Автор: Скриншот Россияне заблокировали украинскую радиоволну

"Если бы "Армию FM" там никто не слушал, и оно не оказывало влияния, его бы никто не трогал. Но нет. Потому что мы пытаемся влиять. И начали быть влиятельными, извините за скромность. Украинской песней, правильным роком, качественным звучанием и так далее", - написала она.

Россия предлагает Украине открыть свое консульство во временно-оккупированном Крыму. "Для Киева, уверен, очень актуальным было бы открытие своего консульства на территории Крыма. Основания для этого - большая активность общения граждан Украины с Крымом. Более миллиона туристов в год и большие родственные связи", - заявил вице-премьер Крыма Георгий Мурадов, пишут пропагандистские СМИ.