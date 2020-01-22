Кремль заявил, что Киев просит о встрече Зеленского с Путиным

Россияне заявили, что Киев сам просил о встрече. Фото: Delo.ua

Кремль не исключает возможности встречи Путина и Владимира Зеленского в Израиле.

Отмечают, что если она пройдет, то очень быстро из-за плотного графика главы Кремля, пишет РБК-Украина.

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков добавил, что Киев сам просил о встрече президентов во время их визита в Израиль.

"Я сказал, что программа очень насыщенная, если и будут отдельные встречи, то они будут только "на ногах" и будут носить достаточно короткий характер. Конечно, президент в любом случае пожмет руку основным участникам форума в Израиле, это неизбежно. Состоятся ли длительные беседы - это очень сомнительно, просто времени нет физически, хотя запросы поступали, в том числе и от президента Зеленского", - заявил Ушаков.

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Владимир Зеленский не планирует встречаться с Владимиром Путиным во время своего визита в Израиль. Рабочая поездка запланирована на 23-24 января, пишет пресс-служба Офиса президента. "Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", - говорится в сообщении.