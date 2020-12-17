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четверг, 17 декабря 2020 13:23

Кремль не хочет пересматривать Минские соглашения без прямого участия боевиков ОРДЛО

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Кремль не хочет пересматривать Минские соглашения без прямого участия боевиков ОРДЛО
Фото:скриншот

Минские соглашения не будут пересматриваться без прямого диалога Украины с боевиками ОРДЛО. Украинская власть не сможет изменить их в одностороннем порядке.

Об этом сказал на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Путин заявил, что будет усиливать свою поддержку на Донбассе. Президент РФ также сказал, что власть в Украине якобы публично заявляет о том, что не собирается выполнять минские соглашения.

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"Ставится вопрос о пересмотре их основных положений. А я хочу обратить ваше внимание на то, что минские соглашения подтверждены соответствующей резолюции Совбеза ООН, а значит вступили в силу международного закона. Поэтому в одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся. Надо с уважением относиться к другой стороне , которая подписала этот документ, а именно к представителям Донбасса ", - заявил Путин.

В марте СМИ сообщали, что в Минске руководитель ОП Андрей Ермак и Леонид Кучма согласовали создание консультативного совета с российскими коллаборационистами на Донбассе, а агрессор Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Россия не хочет встречаться в "нормандском формате" в ближайшее время

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