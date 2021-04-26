Кравчук прокомментировал заявления Путина о защите русскоязычных людей

Кравчук считает заявления России о продвижении "русского мира" фальшивыми.

Заявления президента РФ Владимира Путина о том, что своими действиями на Донбассе Россия якобы защищает русскоязычных людей - глубокая фальшь.

Надо прекратить эту ложь, и начать тяжелый путь к миру, заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала "Дом".

"Разрушенные дома и инфраструктура, они ушли и сегодня живут в других регионах Украины и не только Украины, не имея условий для жизни и труда. И хочу сказать, что среди этих людей все - русскоязычные, и более половины - этнические русские. Разглагольствования российских властей, в частности, и Путина, что они беспокоятся о русскоязычных людях, что они продвигают так называемый "русский мир" - это глубокая фальшь. 1,6 млн живых страдальцев, плюс убитые на той территории", - сказал он.

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Отвод российских войск от границы Украины не меняет намерений России диктовать Украине внешнюю политику. Сейчас Украина обсуждает документ по совершенствованию координационного механизма реагирования на нарушение режима прекращения огня. Он может быть подписан 28 апреля на заседании ТКГ.