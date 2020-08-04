Кравчук говорит, что не предлагал кандидатуру Фокина в ТКГ

Кравчук рассказал о роли Фокина. Фото: УНИАН

Первый президент и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что не предлагал кандидатуру первого премьер-министра Украины Витольда Фокина для работы в Трехсторонний контактной группе.

"Сразу уточняю: такого предложения от меня не поступало. Когда я встретился в Офисе президента на приглашение прийти на переговоры, я впервые там увидел Фокина. Он меня спросил: "Ты знаешь, чего нас пригласили?", Я говорю: "Нет. А может ты знаешь?". Он говорит: "Я тоже не знаю". Таким образом, нас пригласили вместе. Был разговор с нами вместе. Я не предлагал, и он не предлагал. Нас пригласили, велся разговор. Я говорил, Фокин говорил. Нам дали время для того, чтобы мы пообщались вместе. Мы с ним встретились один на один, мы общались, мы вспоминали, какие есть возможности", - заявил Кравчук в эфире телеканала "112 Украина".

Он сказал, что на Донбассе есть много людей, с которыми Фокин работал, которые знают его.

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"Почему не использовать этот опыт, если речь идет о коммуникации. Ведь речь о мире на Донбассе, мы предлагаем что-то Донбассу. Ну нельзя что-то делать на Донбассу, не зная желаний и требований людей там. И Витольд Павлович может сделать такие шаги, которые позволят узнать больше", - добавил Кравчук.

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин примет участие в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.