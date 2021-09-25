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суббота, 25 сентября 2021 19:57

Красный Крест отправил гумпомощь в ОРДЛО

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Красный Крест отправил гумпомощь в ОРДЛО
Жителям временно оккупированной территории Украины доставят гигиенические наборы. Фото: ГПСУ

На временно оккупированную территорию Донбасса проехали три грузовика с гуманитарной помощью от Красного Креста.

Людям доставят 37,2 тонны гигиенических наборов, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Грузовики проехали через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое".

"Контрольные пункты въезда-выезда функционируют ежедневно с 08.00 до 16.00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокирована со стороны временно оккупированной территории Украины", – рассказали пограничники.

Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в Станице Луганской. За неделю пассажиропоток в нем уменьшился на 6%. Напротив КПВВ Новотроицкое сепаратисты разблокировали движение только в понедельник.

Правительство запустит бесплатные автобусы для украинцев, которые пересекают КПВВ в Донецкой, Луганской области и в Крыму.

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