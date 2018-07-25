Крах МН17: антироссийский ястреб из Госдепа США назвал виновника

Госсекретарь США Майк Помпео назвал сбивание россиянами самолета над Донбассом "мерзким поступком".

Американцы настаивают, чтобы Россия признала ответственность за крушение самолета MH17, передает "Сегодня".

По его словам, американцы приложат все усилия, чтобы виновные оказались на скамье подсудимых.

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"Нам необходимо, чтобы россияне продолжали нести ответственность за это. Мы относимся к этому вопросу серьезно, и мы настроены на протяжении последних двух лет, как мы это делали в последние месяцы, продолжать поддерживать все усилия Объединенной следственной группы, чтобы привлечь виновных за этот гнусный поступок к ответственности ", - подчеркнул Помпео.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, рейс Амстердам-Куала-Лумпур, сбили на Донбассе неподалеку Снежного Донецкой области 17 июля 2014. На борту находилось 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Большинство пассажиров были нидерландцами, а также гражданами 17-ти других стран, в том числе 38 погибших - из Австралии.

Официальное следствие обвинило российских военных в крушении МН17, который сбили в небе над Донецкой областью. По данным следствия, к транспортировке "Бука", которым сбили самолет, причастны военные 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России из Курска. Все машины сопровождали ракетную систему, также принадлежали ВС России.