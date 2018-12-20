Кошка спасла жизнь бойцу в Авдеевский промзоне

Кошка Соня залезла в абразуру и в нее выстрелил снайпер ДНР / стопкадр

В Авдеевке Донецкой украинские военные установили памятник кошке, которая во время боя спасла солдата.

Рыжая Соня была любимицей многих, ее спорили, кто заберет с войны с собой в мирную жизнь, сообщает ТК UATV.

В Авдеевской промзоне, где расстояние между позициями сторон измеряются всего десятками метров, много участков подходят для снайперских атак противника.

В условиях постоянных обстрелов украинские военные проводят практически каждый день, а снимать стресс им помогают многочисленные воспитанники из семейства кошачьих, к некоторым из них - особое отношение.

Животное еще котенком попала на позиции, жила с ними в блиндажах и стала любимицей многих солдат.

"Мы еще думали, кто займет ее к себе домой - спички тянули, а получилось так. Сонька, но я называют ее Софья Васильевна - уматная кошка", - рассказывает украинский военный с позывным "Дикий мичман".

В день обстрела, когда она погибла, украинские военные принимали очередной бой, один из военных замешкался, доставая пулемет, чтобы открыть огонь по противнику, на его место бойницы неожиданно села кошка. В тепловизионном прицеле небольшой комок показался для враждебного стрелка главой украинского военного.

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Кошка погибла от выстрела снайпера ДНР. Ее похоронили недалеко от места гибели, а временную могилу время от времени навещают не только бойцы, но и другие животные.

"Видно по следам на снегу, что приходила кошка, посидела и ушла", - отмечает украинский солдат.

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