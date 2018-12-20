Кошка спасла жизнь бойцу в Авдеевский промзоне

 
Ексклюзивы
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
1 Просмотров: 900
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 1899
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 882
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
1 Просмотров: 1062
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 702
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4122
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 252
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 2205
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 4131
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 5256
Фото
Все фото
32
14
13
14
14
ВСУ передали большую партию оружия и танков
ВСУ передали большую партию оружия и танков
Украина получила первые вертолеты Airbus: будут патрулировать море и спасать людей
Украина получила первые вертолеты Airbus: будут патрулировать море и спасать людей
Обкатка танками и выживание в суровую зиму: как проходят сборы резервистов
Обкатка танками и выживание в суровую зиму: как проходят сборы резервистов
Показали, как выглядит &quot;мертвая зона&quot; оккупированного Донецкая
Показали, как выглядит "мертвая зона" оккупированного Донецкая
Пустые улицы и дома: как Донецк живет сегодня
Пустые улицы и дома: как Донецк живет сегодня
Видео
Все видео
Кошка спасла жизнь бойцу в Авдеевский промзоне
Кошка спасла жизнь бойцу в Авдеевский промзоне
В Украине разработали 120-мм управляемую мину "Круча"
В Украине разработали 120-мм управляемую мину "Круча"
Военные медики спасли жителя, которого обстреляли боевики
Военные медики спасли жителя, которого обстреляли боевики
Как "Пламя" охлаждает горячие головы боевиков: чем воюют на Донбассе
Как "Пламя" охлаждает горячие головы боевиков: чем воюют на Донбассе
Фильм о мальчике из Донбасса вошел в шорт-лист на "Оскар"
Фильм о мальчике из Донбасса вошел в шорт-лист на "Оскар"
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
1 Просмотров: 900
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 882
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1521
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2448
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1629
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 декабря 2018
Просмотров: 1197
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
воскресенье, 23 декабря 2018 18:30

Кошка спасла жизнь бойцу в Авдеевский промзоне

  Комментировать
Кошка спасла жизнь бойцу в Авдеевский промзоне
Кошка Соня залезла в абразуру и в нее выстрелил снайпер ДНР / стопкадр

В Авдеевке Донецкой украинские военные установили памятник кошке, которая во время боя спасла солдата.

Рыжая Соня была любимицей многих, ее спорили, кто заберет с войны с собой в мирную жизнь, сообщает ТК UATV.

В Авдеевской промзоне, где расстояние между позициями сторон измеряются всего десятками метров, много участков подходят для снайперских атак противника.

В условиях постоянных обстрелов украинские военные проводят практически каждый день, а снимать стресс им помогают многочисленные воспитанники из семейства кошачьих, к некоторым из них - особое отношение.

Животное еще котенком попала на позиции, жила с ними в блиндажах и стала любимицей многих солдат.

"Мы еще думали, кто займет ее к себе домой - спички тянули, а получилось так. Сонька, но я называют ее Софья Васильевна - уматная кошка", - рассказывает украинский военный с позывным "Дикий мичман".

В день обстрела, когда она погибла, украинские военные принимали очередной бой, один из военных замешкался, доставая пулемет, чтобы открыть огонь по противнику, на его место бойницы неожиданно села кошка. В тепловизионном прицеле небольшой комок показался для враждебного стрелка главой украинского военного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские военные создали календарь со знаковыми датами

Кошка погибла от выстрела снайпера ДНР. Ее похоронили недалеко от места гибели, а временную могилу время от времени навещают не только бойцы, но и другие животные.

"Видно по следам на снегу, что приходила кошка, посидела и ушла", - отмечает украинский солдат.

17 декабря, должен исполниться 31 год братьям-близнецам Максиму и Артему Лащенко. Но их жизнь оборвалась летом 2014-го. Они были классическими близнецами, которые все делали вместе, пишет фонд Вернись живым. Поэтому, когда 26-летнему Максиму пришла повестка, Артем пошел на войну за братом - добровольцем в 25 отдельную воздушно-десантную бригаду. То, что оба сына на передовой, от мамы Светланы Николаевны скрывали, сколько могли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кошка спасла жизнь бойцу в Авдеевский промзоне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Американские астронавты достигли орбиты Луны

Киевлянин построил самолет-гигант

Убийца истребителей: в небо взлетел бомбардировщик Игоря Сикорского

Самое читаемое
Какими увидели гуцулов европейские фотографы в начале ХХ века - подборка фото
Какими увидели гуцулов европейские фотографы в начале ХХ века - подборка фото
14
 1 Просмотров: 47661
Показали лучшие елочки Украины
Показали лучшие елочки Украины
11
 Просмотров: 23952
Возможного соперника Усика отправили в тяжелый нокаут - видео
Возможного соперника Усика отправили в тяжелый нокаут - видео
 Просмотров: 13068
Идет огромное давление: сколько приходов уже перешло в Новую Украинскую церковь
Идет огромное давление: сколько приходов уже перешло в Новую Украинскую церковь
 Просмотров: 10548
Чиновники-взяточники пачками выбрасывали миллионы из окна
Чиновники-взяточники пачками выбрасывали миллионы из окна 3 Просмотров: 8631
Донбасс
Назвали количество россиян, которых не пустили в Украину со времени введения военного положения
Назвали количество россиян, которых не пустили в Украину со времени введения военного положения Просмотров: 630
Боевики применили запрещенное Минском оружие
Боевики применили запрещенное Минском оружие Просмотров: 315
Сколько бронетехники получила украинская армия за 2018 год
Сколько бронетехники получила украинская армия за 2018 год Просмотров: 2583
Показали ликвидированных боевиков ДНР
Показали ликвидированных боевиков ДНР Просмотров: 1827
Как минули сутки на Донбассе
Как минули сутки на Донбассе Просмотров: 252
Больше всего комментируют
57
В парламенте зарегистрировали законопроект об объявлении войны России
3
Медведчук формирует пророссийскую сеть, которую может использовать в любой момент - волонтер
3
Чиновники-взяточники пачками выбрасывали миллионы из окна
3
Росийская церковь в Украине ищет возможности обойти закон
2
Стало известно, какие области верят в победу Тимошенко
Голосов: 32947
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua