Командующий ООС уточнил информацию об участке разведения

Командующий ООС Владимир Кравченко объяснил, почему разведения происходит несмотря на обстрелы. Фото: Comments.ua

Командующий Операцией объединенных сил Владимир Кравченко подчеркнул, что населенный пункт Золотое - 4 не входит в область разведения.

По его словам, обстрелов в пределах самого участка разведения сил возле Золотого не было. Об этом Кравченко рассказал во время брифинга.

"Есть определенные участки отвода. Есть схема разведения в населенном пункте Золотое. Вот вы видите населенный пункт Золотое-4 - вот разведения сторон и вот населенный пункт Золотое-4. Оно никоим образом не входит в участки. Речь идет об обстрелах исключительно в пределах участка разведения", - отметил он.

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Разведение войск в районе населенного пункта Золотого-4 на Луганщине началось в 12:00. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.