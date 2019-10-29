Командующий ООС уточнил информацию об участке разведения

Командующий Операцией объединенных сил Владимир Кравченко подчеркнул, что населенный пункт Золотое - 4 не входит в область разведения.
По его словам, обстрелов в пределах самого участка разведения сил возле Золотого не было. Об этом Кравченко рассказал во время брифинга.
"Есть определенные участки отвода. Есть схема разведения в населенном пункте Золотое. Вот вы видите населенный пункт Золотое-4 - вот разведения сторон и вот населенный пункт Золотое-4. Оно никоим образом не входит в участки. Речь идет об обстрелах исключительно в пределах участка разведения", - отметил он.
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Разведение войск в районе населенного пункта Золотого-4 на Луганщине началось в 12:00. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.
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