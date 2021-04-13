Количество оккупантов на территории Украины растет

Россия перебросила на оккупированные территории еще 2 тыс. т горючего и 250 военных. Фото: pixabay.com

В течение последней недели Россия перебросила на оккупированные части ОРДЛО 2 тыс. т горючего и 250 российских кадровых военных.

"Россия продолжает использовать контролируемые Украиной участки границы для перемещения на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях личного состава, оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и имущества военного назначения", - сообщила на брифинге пресс-секретарь Минобороны Мария Сальник.

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По ее словам, командование ВС РФ повышает контроль хранения военного имущества в частях и подразделениях российских оккупационных войск и предупреждает, что все должностные лица, виновные в недостачи завезенного из России имущества, будут немедленно отстранены от должностей и привлечены к строгой ответственности. С середины апреля будут проводиться внезапные проверки наличия горюче-смазочных материалов в оккупационных войсках.

С начала пройшлых суток на Донбассе боевики 9 раз нарушили режим тишины. Неподалеку Шумов враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.