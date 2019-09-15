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воскресенье, 15 сентября 2019 19:17

Когда откроют мост в Станице Луганской

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Когда откроют мост в Станице Луганской
Открытие планируют на 27 ноября. Фото: УНИАН

Восстановление моста в Станице Луганской продолжается.

Открытие должно состояться до 27 ноября, сообщает Офис президента.

Сейчас асфальтируют дороги от моста в направление КПВВ.

"Утром в воскресенье, 15 сентября, в места, где проводит работы ООО Укртрансмист, прибыли два грузовых автомобиля со щебнем. По состоянию на 11.00 заасфальтированы почти 300 метров из 750-ти правой стороны дороги в направлении моста. Также утром завершено асфальтирование левой части дороги. Кроме того, продолжают работу пиротехники", - говорится в сообщении.

Работники ГСЧС обследовали часть территории прилегающей лесопосадки в направлении моста. Там обнаружили 32 опасных предмета.

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11 октября планируется установить временную переправу.

В Станице Луганской журналисты обнаружили перевозчика, который находился в рядах так называемой народной милиции ЛНР. Его зовут Николай Кузьмин, также его называют "Лесником" или "Железным лесорубом".

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Дата
15
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