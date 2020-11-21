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суббота, 21 ноября 2020 18:21

Какова ситуация на передовой в День достоинства и свободы

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Какова ситуация на передовой в День достоинства и свободы
Боевики 1 раз обстреляли позиции ВСУ. Фото: УП

21 ноября боевики совершили один обстрел на Донбассе.

Наемники использовали гранатомет неподалеку населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой обл., говорится в вечерней сводке штаба ООС

"Сегодня, 21 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, недалеко от населенного пункта Водяное, противник применил автоматический станковый гранатомет.

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Неприцельный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали. На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

В Донецкой области 9 семей получат компенсацию за разрушенное жилье в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Общая сумма компенсации составит 2,7 млн. грн.

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