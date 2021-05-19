Какие украинские проблемы обострила война

Петр Бурковский о проблемах украинцев. Фото: Тарас Подолян

Война не так истощила общество, как обострила предыдущие проблемы, отметил политический аналитик "Демократических инициатив" имени Илька Кучерива Петр Бурковский в интервью журналу "Краина".

"С момента всемирного кризиса в 2008 году мы теряем время для укрепления государственных позиций, экономики. Значительную долю национального богатства создают работники. Если бы не их миллиардные переводы, то неизвестно, в казне хватило бы средств покрывать внешние заимствования особенно в 2013-2016 годах. А что будет, если в конце концов заберут свои семьи за границу? ", - объяснил.

Мы очень отстали от Европы, добавляет.

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"Пандемия разрушает все, что осталось от цивилизованного мира - образование, науку. У нас еще существует демократия и это единственный шанс на выживание. Нечестных политиков сможем устранить от власти демократическим путем. Выберем более профессиональных людей. Сможем быстро все наверстать, как это сделали давлением граждан в 2014-2019 годах. Создали антикоррупционные органы. Средства из госбюджета передали на места и их начали использовать эффективнее ".

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Чтобы начать полномасштабное вторжение Россия, пожалуй, ожидает внутриукраинского кризиса, как и в 2014 году, рассуждает в интервью журналу "Краина" политический аналитик "Деминициатив" Петр Бурковский.