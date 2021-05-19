Какие украинские проблемы обострила война

 
Ексклюзивы
1/5
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
Просмотров: 144
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Просмотров: 1153
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
1 Просмотров: 423
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 324
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Просмотров: 324
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Просмотров: 945
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 747
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Просмотров: 1278
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Просмотров: 207
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 2124
Фото
Все фото
3
21
15
4
12
Скандал с выброшенными паспортами: муж участницы распространял пропаганду террористов
Скандал с выброшенными паспортами: муж участницы распространял пропаганду террористов
&quot;Кто нам вернет время?&quot; - как судили фигурантов дела Шеремета
"Кто нам вернет время?" - как судили фигурантов дела Шеремета
&quot;Лучше бы этих ветеранов не было&quot; — как в Киеве выбирали непокоренных
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Флешмоб и военные сборы: как в Украине празднуют День резервиста
Флешмоб и военные сборы: как в Украине празднуют День резервиста
Показали оборонные учения украинских артиллеристов в Польше
Показали оборонные учения украинских артиллеристов в Польше
Видео
Все видео
''Нептун'', грузовики и беспилотники - какие новинки получили Вооруженные силы
''Нептун'', грузовики и беспилотники - какие новинки получили Вооруженные силы
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
На Донбасс прибыли колонны военной техники РФ. Видео
На Донбасс прибыли колонны военной техники РФ. Видео
Интервью
1/5
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 918
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 324
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 549
Как бороться с зависимостью детей от игр
Как бороться с зависимостью детей от игр
Просмотров: 360
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 234
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 мая 2021
Просмотров: 144
Замах
Група захоплення діяла блискавично. Міцненькі чоловіки в цивільному набігали з різних боків, хтось уже заломлював об'єкту руки. Затриманого ...
среда, 19 мая 2021 20:23

Какие украинские проблемы обострила война

  Комментировать
Какие украинские проблемы обострила война
Петр Бурковский о проблемах украинцев. Фото: Тарас Подолян

Война не так истощила общество, как обострила предыдущие проблемы, отметил политический аналитик "Демократических инициатив" имени Илька Кучерива Петр Бурковский в интервью журналу "Краина".

"С момента всемирного кризиса в 2008 году мы теряем время для укрепления государственных позиций, экономики. Значительную долю национального богатства создают работники. Если бы не их миллиардные переводы, то неизвестно, в казне хватило бы средств покрывать внешние заимствования особенно в 2013-2016 годах. А что будет, если в конце концов заберут свои семьи за границу? ", - объяснил.

Мы очень отстали от Европы, добавляет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Благодаря кому украинцы могли бы выиграть войну на Донбассе

"Пандемия разрушает все, что осталось от цивилизованного мира - образование, науку. У нас еще существует демократия и это единственный шанс на выживание. Нечестных политиков сможем устранить от власти демократическим путем. Выберем более профессиональных людей. Сможем быстро все наверстать, как это сделали давлением граждан в 2014-2019 годах. Создали антикоррупционные органы. Средства из госбюджета передали на места и их начали использовать эффективнее ".

ЧИТАЙТЕ ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА

Чтобы начать полномасштабное вторжение Россия, пожалуй, ожидает внутриукраинского кризиса, как и в 2014 году, рассуждает в интервью журналу "Краина" политический аналитик "Деминициатив" Петр Бурковский.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какие украинские проблемы обострила война». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
мая

В США украинского нардепа назвали агентом России

Возле Киева открыли новый терминал аэропорта

Hewlett-Packard выпустила первый портативный компьютер

Киевлянка вышла за короля

Принц Гарри женился на Меган Маркл

Двух украинцев осудили за "расстрел" российских солдат

Самое читаемое
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
 Просмотров: 11223
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
4
 Просмотров: 10872
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука Просмотров: 5724
Девушка едва не откусила в ресторане пенис партнеру
Девушка едва не откусила в ресторане пенис партнеру Просмотров: 5139
&quot;Как закалялась мразь&quot;. Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
 3 Просмотров: 3663
Донбасс
Скандал с выброшенными паспортами: муж участницы распространял пропаганду террористов
Скандал с выброшенными паспортами: муж участницы распространял пропаганду террористов
3
 Просмотров: 765
"Кто нам вернет время?" - как судили фигурантов дела Шеремета
"Кто нам вернет время?" - как судили фигурантов дела Шеремета
21
 Просмотров: 585
Пески, Авдеевка, Зайцево: где на фронте вчера было горячо
Пески, Авдеевка, Зайцево: где на фронте вчера было горячо Просмотров: 162
Таран хочет противоракетную систему, как в Израиле: рассматривают возможность закупки
Таран хочет противоракетную систему, как в Израиле: рассматривают возможность закупки Просмотров: 477
Премьер-министр Эстонии посетила Донбасс
Премьер-министр Эстонии посетила Донбасс Просмотров: 144
Больше всего комментируют
15
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
3
Уволили преподавателя, который назвал украинский язык "псячим"
3
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
1
Гре*ные украинские законы: женщина со своими детьми выбросили паспорта
1
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Голосов: 11125
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть