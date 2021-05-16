Благодаря кому украинцы могли бы выиграть войну на Донбассе

Петр Бурковский рассказал благодаря кому выиграем войну на Донбассе. Фото: Тарас Подолян

Если бы большинство граждан было готово к ожесточенной борьбе, то Россия бы даже не решилась на демонстрацию силы, считает политический аналитик "Демократических инициатив" имени Илька Кучерива Петр Бурковский в интервью журналу "Краина".

"Такое большинство ставило бы требования к правительству по обеспечению обороны страны, очистки правоохранительной системы, проведения реформ и соцзащиты. Были бы бескомпромиссные к коррупции во власти. Все зависит от людей - ветеранов, волонтеров", - пояснил

Социологи "Деминициатив" проводили фокус-группы на Донбассе.

"В Лисичанске является объединение ветеранов около тысячи человек. Там не менее половины мотивированных людей. Это целый батальон, который готов стоять до конца. Благодаря таким выиграем войну".

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Спрашивают людей с 2015 года, на какие условия прекращения войны они согласны.

"В 2016 году существенных изменений в том на какие группы делятся общественное мнение, нет. Есть относительное большинство, которое составляет 45-60 процентов и просто хочет деловых переговоров. То есть, мы остаемся при своих интересах, возвращаем Донбасс, Россия что-то получает, но немного. Две примерно равные группы на уровне 20 процентов у меньшинства. Немножко больше группа хочет возвращения в "русский мир" и полного выполнения Минских договоренностей. Это означает мир любой ценой, принятие всех российских требований, особый статус ОРДЛО, и чтобы Украина не вступала ни в НАТО, ни в ЕС. В общем - превращение Украины в еще одну Беларусь. Немного меньше группа готова к тяжелой и долгой борьбы за независимость. Больше всего среди таких - ветеранов. Исследовали их положение в Донецкой, Луганской областях. Те, демобилизовавшихся , чувствуют, что живут во враждебной среде. Для них длительные переговоры с Россией могут быть изнурительные. Понимают, что борьба будет продолжаться. Критически относятся к любой власти, которая считает, что с Кремлем можно вести такие переговоры вести", - рассказал Бурковский.

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Чтобы начать полномасштабное вторжение Россия, пожалуй, ожидает внутриукраинского кризиса, как и в 2014 году, рассуждает в интервью журналу "Краина" политический аналитик "Деминициатив" Петр Бурковский.