Какие страны и сколько помощи предоставили Украине в 2014-2018-х

Фото: Fb/Армія Inform

С марта 2014-го суммарная поддержка от Соединенных Штатов Америки составляет 70% общей зарубежной помощи Украине.

Об этом "Армія Inform" сообщила в Facebook.

"С марта 2014-го наша армия обеспечивалась не только государством. Много помощи также шло от наших зарубежных партнеров. Больше всех - от США. Суммарная поддержка от них составляет 70% общей зарубежной помощи. Такое содействие поступало и от других стран", - говорится в сообщении.

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На Донбассе прошли масштабные учения Объединенных сил. Личный состав подразделений практически выполнял принятые в процессе работы штабов решения. К учениям привлекались сухопутные и авиационные составляющие подразделений ООС.