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понедельник, 04 марта 2019 17:23

Как живет село вблизи линии огня на Донбассе
5

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Сейчас есть большая потребность в одежде для пожилых людей, медикаментах сердечного назначения и успокоительных
Фото: scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net
Сейчас есть большая потребность в одежде для пожилых людей, медикаментах сердечного назначения и успокоительных
Сейчас есть большая потребность в одежде для пожилых людей, медикаментах сердечного назначения и успокоительных
Сейчас есть большая потребность в одежде для пожилых людей, медикаментах сердечного назначения и успокоительных
Сейчас есть большая потребность в одежде для пожилых людей, медикаментах сердечного назначения и успокоительных

Для жителей села Лобачево, что на Луганщине, линия огня проходит почти под их окнами.

Отсюда до крайнего украинского блокпоста - несколько километров лесного бездорожья, - сообщили в штабе ООС.

Вражеские позиции стоят почти на краю села (примерно 30 метров от крайнего дома). Благодаря неравнодушным людям из Ивано-Франковска офицеры гражданско-военного сотрудничества смогли собрать определенное количество одежды и продуктов для тех жителей, которые так и не нашли возможности уехать отсюда. В Лобачево работает магазин, и время от времени приходит врач. Но купить можно только самое необходимое.

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"Ну что я могу привезти сюда на своей машине, - говорит владелица магазина. - ну, немножко круп, хлеба и тому подобное. А что могут купить люди? Денег у всех просто минимум".

Никакой работы здесь нет. Российско-террористические войска не дают людям нормально жить.

"Передайте благодарность волонтерам, - просила одна из жительниц. - Сегодня они нас согрели теплотой всей Украине. Так случилось, что мы живем фактически на линии разграничения. У нас есть дети. Здесь много пожилых людей. Часто нужно все от обычных памперсов до любого свитера. А где это взять? И за что купить?"

Сейчас офицеры ЦВС ОТУ "Север" планируют сформировать очередной "гуманитарний мост", однако это будет невозможно сделать без помощи. Здесь нужно все, от одежды, канцтоваров и книг до медикаментов. Сейчас есть большая потребность в одежде для пожилых людей, медикаментах сердечного назначения и успокоительных. Если возможно - консультация с детским психологом или психиатром хотя бы по телефону. Помощь может быть разной. Но всегда ее примут с благодарностью и теплотой. Луганщина на самом деле нуждается в поддержке!

В прифронтовой поселок Новолуганское Бахмутского района Донецкой области перебросили подкрепления полиции и организовали усиленное патрулирование. За последнюю неделю поселение дважды обстреливали боевики. Правоохранители должны обеспечить правопорядок и публичную безопасность вдоль линии разграничения.

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Дата
04
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