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суббота, 02 марта 2019 17:41

В прифронтовое Новолуганское перебросили подкрепление полиции

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В прифронтовое Новолуганское перебросили подкрепление полиции
В Новолуганское прибыло больше полицейских. Фото: Нацполиция

В прифронтовой поселок Новолуганское Бахмутского района Донецкой области перебросили подкрепления полиции и организовали усиленное патрулирование. За последнюю неделю поселение дважды обстреливали боевики. Правоохранители должны обеспечить правопорядок и публичную безопасность вдоль линии разграничения.

" Для безопасности жителей дополнительно в прифронтовой район прибыла очередная группа сотрудников полиции Донецкой области, которые имеют опыт работы во время боевых действий", - сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Также указано, что сотрудники Бахмутского отдела полиции совместно со специальным подразделением Нацгвардии провели отработку города Светлодарск и поселков Мироновское и Новолуганское на линии разграничения. Вследствие минометных обстрелов были повреждены хозяйственные постройки животного комплекса, расположенного в Новолуганском.

"Жертв удалось избежать. По факту начато уголовное производство о террористическом акте", - говорится в сообщении.

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Главная задача полиции - оперативно реагировать на сообщения местных жителей, предотвращать незаконный оборот оружия, выявлять участников незаконных вооруженных формирований, обходить квартиры граждан и оказывать им своевременную помощь, говорит в.и.о. начальника Бахмутского отдела полиции Ярослав Меженный.

"На улицах постоянно находятся патрульные наряды. В круглосуточном режиме будут, как и раньше, работать полицейские станции", - добавил он.

На Донбассе за прошедшие сутки боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, трижды из которых применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Один украинский воин был ранен.

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