Как украинцы уничтожили технику боевиков - видео

Подразделение 30-й отдельной механизированной бригады имени Князя Константина Острожского на Донбассе уничтожило камаз и БМП противника.

На YouTube-канале 30 ОМБр выложили видео удара.

Камаз после ночного дежурства вез в опорный пункт террористов боеприпасы.

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Враг попытался вытащить сгоревшие остатки камаза бронемашиной типа БМП. Украинцы тоже ее уничтожили.

Бойцы Вооруженных сил Украины показали, как воюют с легендарным пулеметом "Максим". Данная модель скорострельного оружия выпущена еще до войны.