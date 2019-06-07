Как украинцы уничтожили технику боевиков - видео

Подразделение 30-й отдельной механизированной бригады имени Князя Константина Острожского на Донбассе уничтожило камаз и БМП противника.
На YouTube-канале 30 ОМБр выложили видео удара.
Камаз после ночного дежурства вез в опорный пункт террористов боеприпасы.
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Враг попытался вытащить сгоревшие остатки камаза бронемашиной типа БМП. Украинцы тоже ее уничтожили.
Бойцы Вооруженных сил Украины показали, как воюют с легендарным пулеметом "Максим". Данная модель скорострельного оружия выпущена еще до войны.
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