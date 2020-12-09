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среда, 09 декабря 2020 08:42

Как прошли сутки на Донбассе

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Как прошли сутки на Донбассе
Ситуация в районе проведения ООС остается полностью контролируемой украинским воинами. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

На Донбассе за прошедшие сутки, 8 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Враг неприцельно вел огонь из стрелкового оружия у Авдеевки, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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"Эта огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам. Поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь в результате вражеских выстрелов не было", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 9 декабря, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Русские захватчики вывели на передовые позиции танки и артиллерийские подразделения 1-го и 2-го армейских корпусов. Государство-агрессор продолжает наращивать военный потенциал на Донбассе, привлекли максимальное количество личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Дата
09
декабря

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