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пятница, 06 сентября 2019 18:56

Как повлияет освобождение Цемаха на дело MH17

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Как повлияет освобождение Цемаха на дело MH17
Передача Цемаха является доказательством причастности РФ. Фото: ВВС

Украинский суд освободил боевика Владимира Цемаха, так как по делу MH17 хватает доказательств.

"Это было неожиданно до вчерашнего вечера, когда узнали, что его дело будет рассматриваться в суде. Тогда появились версии, что, скорее всего, это подготовка к обмену 33 или 34 военнопленных с обеих сторон", - сказал расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Он сообщил, что из Москвы поступил ультиматум. Если не будет внесен в списки Цемах, то никто из 33 осужденных в России не будет освобожден.

"С точки зрения доказательной базы, ничего особо не изменится. Международная следственная группа накопила так много объективных доказательств причастности России, для суда это ничего не изменит", - сказал он.

Сейчас на суде нет ни одного обвиняемого, чтобы его защищал адвокат, который бы приводил аргументы в пользу альтернативных версий сбивания самолета.

"Поэтому, к сожалению, Россия и Кремль всегда будут говорить, что это была односторонняя судебная процедура. Но сам процесс будет иметь достаточно легитимных доказательств, чтобы судья вынес объективный приговор", - заявил Грозев.

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Он считает, что Украине необходимо поделиться с международным следствием по делу "Боинга" деталями переговоров по обмену. Ультиматум России по выдаче именно Цемаха будет весомым доказательством причастности его к сбиванию самолета.

Амстердам не планирует обращаться к Евросоюзу с вопросом освобождения из-под стражи украинским судом боевика Владимира Цемах, которого называют главным свидетелем по делу о сбивания малазийского "Боинга" летом 2014-го.

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