Как пауки в банке - рассказали о "войне" Захарченко с соратниками

Российский наемник Денис Лотов, который является соратником ликвидированного террориста Евгения Жилина, рассказал о том, что лидер банды "Оплот" устранил главарь "ДНР" Александр Захарченко.
Об этом он сообщил в интервью с блогером Денисом Казанским.
Жилин занимался поставками горючего и мясных продуктов на территорию, подконтрольную "ДНР".
Однажды Захарченко и Тимофеев отжали у него на границе две фуры с курятиной.
После этого Жилин позвонил Захарченко и пообещал добиться его снятия с должности главы ДНР, если тот не вернет груз.
Вскоре после этого Жилина застрелили.
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19 сентебря 2016-го в ресторане "Ветерок" в элитном поселке Горкы-2 под Москвой застрелили лидера харьковской террористической организации "Оплот" Евгения Жилина. Бежал из Украины в феврале 2014-го.
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