Как минувшие прошли сутки на передовой

Воины ООС продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни и здоровью. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

На Донбассе в течение прошлых суток, 15 ноября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Так, в районе Марьинки враг вел огонь из стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки применил подствольный гранатомет, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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"Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 16 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила на Донбассе российские установки дистанционного разминирования УР-07 "Пересортировка". Их разместили на полигоне села Шимшиновка.