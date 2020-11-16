Как минувшие прошли сутки на передовой

На Донбассе в течение прошлых суток, 15 ноября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Так, в районе Марьинки враг вел огонь из стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки применил подствольный гранатомет, сообщили в штабе операции Объединенных сил.
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"Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.
С начала текущих суток, 16 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила на Донбассе российские установки дистанционного разминирования УР-07 "Пересортировка". Их разместили на полигоне села Шимшиновка.
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