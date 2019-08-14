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среда, 14 августа 2019 11:14

"Из-за такого телячьего слюнявства нас игнорируют" - Безсмертный о реакции властей на обстрел возле Павлополя

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&quot;Из-за такого телячьего слюнявства нас игнорируют&quot; - Безсмертный о реакции властей на обстрел возле Павлополя
Обстрел 6 августа близ Павлополь, где погибли 4 украинских военных, был спланированным сценарием, - Бессмертный.

Моя публичная позиция стала причиной увольнения в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом украинский дипломат Роман Безсмертный сказал в программе "Информационный вечер" в эфире "5 канала".

"У меня такое впечатление, что у президента нет ни одного человека, который способен посмотреть, что могло случиться 6-го числа. Я пытался им объяснить. Неслучайно в 10:20 впервые за всю историю обстрел происходит в дневное время, когда действуют наблюдатели СММ ОБСЕ , когда включены камеры, когда над местом обстрела есть беспилотник.

В 13:20, считайте внимательно, происходит переход в Станице Луганской представителей группировки ДНР Дейнего и Кобцеву, в 14:20 - заявление главаря группировки ДНР Пушилина, в 15:20 - заявление средств массовой информации России. Вам не кажется, что это сценарий?" - сказал Безсмертный.

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"А теперь представьте себе ситуацию. В 13:20 в Станице Луганской на уровне полевых командиров знают, что случилось в Павлополь. Как вы думаете, Дейнего и Кобцева покинули бы эту ситуацию в виде решета или просто пустого места? Тот, кто не понимает, что на самом деле произошло 6 августа, он или идиот, или дурак. Я пытался им объяснить, что вам устроили ловушку. Надо было остановить Минский процесс и пока те, кто применил оружие в районе Павлополя, ни были наказаны, никаких шагов дальше не делать. Тогда было бы понятно, что Украина имеет позицию. Вот телячье слюнявство, которое проявляется с украинской стороны, оно приводит к тому, что нас просто игнорируют в этой позиции", - утверждает бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе.

Безсмертный считает, что после обстрела 6 августа, когда погибли четверо украинских морпехов, Украина должна выйти из Минского процесса до того момента, пока не были бы найдены и наказаны лица, совершившие обстрел.

Первой реакцией украинской власти на гибель военных вблизи Павлополь стало заявление секретаря СНБО Александра Данилюка, что нарушения боевиками договоренностей о перемирии "не останется без внимания".

На следующий день, 7 августа, президент Зеленский позвонил российскому лидеру Путину с просьбой "повлиять на ту сторону" для прекращения обстрелов.

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Дата
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