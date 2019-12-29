Избивали и пытали: освобожденный украинец рассказал о жизни в плену

Украинец Александр Данильчук дал интервью после освобождения из плена. Фото: Унинан

Украинский пленник Александр Данильчук, которого освободили 29 декабря в рамках обмена, рассказал о жизни в плену.

Мужчина отметил, что попал к боевикам в феврале 2017 года в Луганске. Его били и пытали, а затем бросили в тюрьму. Соответствующее интервью опубликовало Pavlovsky News в Youtube.

"Били, пытали, но не долго. Потом, когда поняли, что вся информация уже выдана, все что у нас было, а у нас ее не много было. Тогда нас отправили в тюрьму, через 15 месяцев в подвалах, и вот мы теперь в Украине ", - сказал он.

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Данильчук рад, что состоялся обмен и он вернулся в Украину.

"Только что звонил матери, обрадовал ее, мать в слезах, контролирует давление", - добавил мужчина.

На КПВВ "Майорское" продолжается масштабный обмен пленными между Украиной и боевиками ОРДЛО. Украине должны вернуть 80 пленных.