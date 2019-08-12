Из оккупированных территорий поступила информация о темпах российской паспортизации

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В подконтрольных ДНР и ЛНР Алчевске Луганской области люди стоят в очередях на подачу документов и получение так называемого паспорта ЛНР. За один день таких заявлений принимают 4-5 человек.

Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Наблюдатели видели примерно 30 человек, которые стояли в очереди перед зданием", - указано в отчете.

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Члены миссии опросили 25-летнего мужчину, который сказал, что подает документы для получения паспорта вооруженной группировки для дальнейшего получения паспорта гражданина РФ.

Патруль СММ ОБСЕ видел 55-летнюю женщину, 14-летнего парня и трех мужчин (25-35 лет), которые выходили из офиса в Алчевске с паспортами ЛНР.

24 апреля в этом году президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий приобретения российского гражданства жителями оккупированных боевиками территорий Донбасса. В МИД Украины считают указ "юридически ничтожным" и таким, что не меняет принадлежности жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству. 27 апреля Путин заявил, что вступление российского гражданства могут упростить для всех украинский. 1 мая он подписал указ о введении упрощенного порядка приобретения российского гражданства для определенных категорий граждан Украины. Министерство иностранных дел Украины требует от России немедленно его отменить.