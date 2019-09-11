Использовали БМП и гранатометы: боевики 5 раз нарушили перемирие

Боевики 5 раз обстреляли украинских военных. Фото: УНН

На Донбассе от начала суток боевики 5 раз нарушили режим перемирия.

Позиции украинских военных обстреливали с вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы обстреляли позиции Объединенных сил у Богдановки с направления Петровского из вооружения БМП, неподалеку Невельского с направления Старомихайловки - из стрелкового оружия, под Новогнатовкой с направления Докучаевска - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики обстреляли украинские укрепления вблизи Желобка с направления Сентяновки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Зайцевого - из гранатометов различных систем.

На Донбассе ликвидировали полевого командира террористов ДНР Алексея Троцая с позывным "Лев". Боевик умер 10 сентября от ранений, которые получил накануне.