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Иловайский котел: "Обломки попали в ноги, шею, один пробил череп и остался на глубине 2 см"

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Иловайский котел: &quot;Обломки попали в ноги, шею, один пробил череп и остался на глубине 2 см&quot;
Людмила Калинина воевала в добровольческом батальоне "Донбасс", получила тяжелое ранение в Иловайске. Фото предоставлено Людмилой Калининой.

Бои за Иловайск продолжались с 7 по 31 августа 2014 года. Эта боевая операция вошла в историю как "Иловайский котел". Потери украинской армии под этим городом стали одними из самых масштабных за все время российско-украинской войны, и побудили согласиться на условия Минского перемирие.

Воспоминаниями о тех днях поделилась с Gazeta.ua Людмила Калинина. Она воевала в добровольческом батальоне "Донбасс", получила тяжелое ранение в Иловайске. Два дня была в плену российских военных.

"Многие бойцы говорят о каких-то снах перед Иловайским котлом. У меня их не было. Правда, 28 августа было плохое предчувствие. В дороге все складывалось неблагоприятно, ломалась машина. Но в тот момент, когда мы выходили из Иловайская впервые было тихо, без обстрелов. Наверное мы устали бояться, устали ждать чего-то плохого. В нашей машине ехали четверо, по радио играла музыка. Мы мечтали приехать в Курахово, купить курицу гриль и нормально поесть. Хотелось скорее домой. Я пообещала детям вернуться 1 сентября и отправить их в школу ", - вспомнила Калинина.

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"29 августа помню до ранения. Наш разведвзвода стоял под Иловайский и контролировал выезд из города в направлении на Тополе. Команды не было, но в четыре утра началось движение колонн. В любом задании была за рулем. Меня считали фартовой. В тот раз также вела колонну. Начало было сумбурным. Около семи утра прибыли в Многополье, где сформировали две колонны. Первый раз нас обстреляли неприцельно, будто предупреждая, чтобы двигались быстрее".

В Красносельском Людмила Калинина остановила машину на холме.

"Там стояли командир сводной роты "Апис", Алина, "Масяня", "Шептур" и я. Въехал танк россиян с белым флагом. Не могли понять, что происходит. Была масса людей из других подразделений. Вдруг танк выстрелил. "Шептур" погиб. Остальные получили ранения. Основную массу обломков принял на себя "Апис". Если бы не он, я бы осталась навсегда там. Обломки попали в ноги, шею, один пробил череп и остался на глубине 2 см".

В плен Людмила попала через сутки.

"По рассказам знаю, что сначала меня затащили в один погреб, потом - в другой. Позже вышли на связь через наши рации. Русский под позывным "Клен" выставил ультиматум: или сдаемся, или все будет стерто с лица земли. Они дали два залпа. Мы приняли решение сдаваться. Передвигаться было трудно, меня с двух сторон поддерживали "Артист" и "Масяня". В лесополосе нас по очереди обыскали. Через шрам на пальце меня приняли за снайпера и приказали расстрелять. Но вмешался "Клен", сказал, что "она к вечеру все равно сдохнет".

Полный текст воспоминаний Людмилы Калининой читайте в свежем номере журнала "Країна" за 26 августа.

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Согласно выводам экспертов и комплекса доказательств, единственным фактором, который привел к гибели украинских воинов под Иловайск, является военная агрессия ВС РФ, сообщал офис генерального прокурора.

В ночь с 23 на 24 августа 2014 года состоялось самое масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора РФ на территорию Украины и дальнейшее совершения ими военных преступлений. На тот момент войска ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп 3,5 тыс. Человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД, до 60 орудий, до 45 минометов и пять противотанковых ракетных комплексов.

Российские войска обстреляли украинских воинов. Убили 366 военных, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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