"Ихтамнет" - показали фото ликвидированного на Донбассе российского военного

В сети показали фото ликвидированного в Донбассе российского кадрового военного Мазудина Неджферова. Известно, что он также участвовал в аннексии Крыма. Соответствующие кадры опубликовал в Twitter блогер под ником NecroMancer.

"Простая история прапорщика батальона связи 18 ОМСБр Неджефова Мазудина Зиявутдиновича: получил значок за отдых в Крыму. Отправился в последний поход на Донбасс и вернулся из него с орденом Мужества. Посмертно", - комментирует фото погибшего блогер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я - гражданин Украины" - террорист ДНР откровенно выступил против Путина

Фото: NecroMancer

Наемник из Москвы Николай Карлюк с позывным "Кока", который воевал на Донбассе, самоликвидировался на родине. Террорист умер в результате проблем с здоровьям. Служил в полицейском ведомстве Российской Федерации в отделе по борьбе с организованной преступностью. Награжден памятной юбилейной медалью "За заслуги в борьбе с организованной преступностью". Звание - сержант милиции.