Идентифицировали тело погибшего на Донбассе

В Украине идентифицировали тело погибшего в результате обстрела боевиков медика. Фото: Facebook/Yuriy V. Moskalenko

Результаты экспертизы ДНК показали, что погибший военный, тело которого на днях пророссийские боевики передали на подконтрольную правительству Украины территорию, - это медик-сержант Николай Илин.

Как сообщает штаб ООС, сейчас идет подготовка к проведению ритуала памяти павшего украинского героя.

Сержант Николай Илин был гражданином Эстонии, проходил военную службу в подразделении ВС Украины на законных основаниях.

"Согласно действующему законодательству, а именно Закону Украины" О воинской обязанности и военной службе "иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, могут в добровольном порядке (по контракту) проходить военную службу в Вооруженных силах Украины", - говорится в сообщении.

Прощание с военным медиком состоится 22 июля 2020 года, в среду, в 10:00 в соборе Св. Александра, Киев, ул. Костельная, 17.

2-е прощание состоится в 13:00 в крематории на ул. Байкова, 16 по военным традициям.

13 июля вблизи поселка Зайцево во время эвакуации тела погибшего военнослужащего группа украинских военных попала в заранее подготовленную засаду оккупантов. Враг безжалостно применил стрелковое вооружение, практически вплотную расстреляв представителей эвакуационной группы. В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранения, еще один - боевое травмирование. Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, поскольку враг продолжил обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.