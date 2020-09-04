Идентифицировали священника, который пытал пленных

Священник пошел служить в ДНР. Фото: СБУ

Следователи СБУ идентифицировали российского священника, который служит ДНР.

Он служил в одном из храмов Донецка. В 2014 году присоединился к 11-му отдельному мотострелковому полку "Восток" так называемой ДНР как капеллан и полковой священник. Затем его сделали помощником командира по работе с верующими боевиками, сообщает СБУ

"Сотрудники СБУ задокументировали, что, находясь на этой должности, "служитель церкви" неоднократно принимал участие в допросах украинских пленных и пытках, давал указания относительно незаконного заключения граждан", - говорится в сообщении.

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Террористу заочно сообщили о подозрении. Продолжается досудебное следствие.

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