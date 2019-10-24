"Хватит издевательств" - Сивохо резко отреагировал на выплату пенсии жителям ОРДЛО

Сивого считает, что пенсионеры из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей "не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги".

Советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Седых призвал выплачивать пенсии жителям ОРДЛО.

23 октября состоялось выездное заседание парламентского Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, на котором обсуждалось "много вопросов".

"Прежде всего – это выплата пенсий. Довольно издевательств! Пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги", – написал он.

Также, по словам Сивохо, есть проблема "дискриминации и откровенного унижения" переселенцев "проверками и контролем того, сколько они пробыли в Украине". Он считает, что надо упростить систему, при которой сейчас они должны пересекать линию разграничения каждые 60 дней, и продлить этот срок до одного года.

"И последнее, очень сложно пройти контроль. Особенно детям, которые пересекают границу с одним родителем. Мы должны создавать комфортные условия для наших граждан, проживающих по обе стороны линии соприкосновения", - заявил он.

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Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Он родился в Донецке. Играл в КВН. Креативный продюсер ООО "Квартал 95". В 2019-м баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" в округе №49 в Константиновке и Дружковке Донецкой области.