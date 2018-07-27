"Хотели в кельях отсидеться" - Бабченко посмеялся над военной программой для священников

Аркадий Бабченко посмеялся над священниками, для которых устроили военные курсы. Фото: НГУ

В Военном университете Минобороны проводили курсы для штатных военных священников. Хотя событие происходило еще в 2013 году, оно до сих пор вызывает неоднозначную реакцию.

"Божественной комедией" такое обучение назвал журналист Аркадий Бабченко в заметке на Facebook.

"Согласно программе, учащиеся должны ознакомиться с основными тенденциями развития Вооруженных Сил, военной доктриной, тактикой и стратегией. Ну а чего. Хотели в кельях отсидеться, толсторясые? Неа, идет война священная. Все в окопы, все таскать снаряды к пушке 2-42. Гореть на Донбассе в БМП-2", - написал журналист.

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На оккупированных территориях Донбасса с мая возобновилось вытеснение "неугодных" церквей из террористической ДНР. Священников УГКЦ, УПЦ КП и протестантских церквей начали вызывать в МГБ и требовать перерегистрации их общин. За невыполнение требований общины угрожают закрыть, а священникам угрожают выселением и депортацией вместе с семьями.