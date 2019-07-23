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вторник, 23 июля 2019 11:46

Группы российских снайперов прибывают на Донбасс

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Группы российских снайперов прибывают на Донбасс
На Донбасс массово прибывают российские снайпера. Фото с открытых источников.

В оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов с подготовкой и осуществление обстрелов, уничтожения видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ.

В ООС добавили, что установленные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ видеокамеры наблюдения позволяют осуществлять видео фиксацию ситуации в режиме работы 24/7.

"С помощью этих камер международные независимые наблюдатели многократно фиксировали факты нарушения боевиками режима прекращения огня, осуществления провокационных обстрелов позиций украинских войск, обстрелов мирных жителей и гражданской инфраструктуры на территории, контролируемой правительством Украины", - говорится в сообщении штаба ООС.

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На оккупированном Донбассе стало преступлений, которые совершают боевики. Главари наемников покрывают преступления своих подчиненных, чтобы не допустить роста протестных настроений.

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  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
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