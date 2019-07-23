Группы российских снайперов прибывают на Донбасс

На Донбасс массово прибывают российские снайпера. Фото с открытых источников.

В оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов с подготовкой и осуществление обстрелов, уничтожения видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ.

В ООС добавили, что установленные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ видеокамеры наблюдения позволяют осуществлять видео фиксацию ситуации в режиме работы 24/7.

"С помощью этих камер международные независимые наблюдатели многократно фиксировали факты нарушения боевиками режима прекращения огня, осуществления провокационных обстрелов позиций украинских войск, обстрелов мирных жителей и гражданской инфраструктуры на территории, контролируемой правительством Украины", - говорится в сообщении штаба ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На восточном фронте без перемен. Продолжается "хлебное перемирие"

На оккупированном Донбассе стало преступлений, которые совершают боевики. Главари наемников покрывают преступления своих подчиненных, чтобы не допустить роста протестных настроений.