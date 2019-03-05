Гроза вражеских укрытий: в Украине начали выпускать реактивные огнеметы

Реактивный пехотный огнемет РПО-16 Фото: Укроборонпром

Государственный Научно-исследовательский институт химических продуктов вместе с другими украинскими предприятиями наладил серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПВ-16.

Создание и серийный выпуск РПВ-16 стало возможным благодаря кооперации производственных мощностей ГНИИ Химических продуктов, КП "ШКЗ "Импульс" и ГАХК "Артем", сообщает Укроборонпром.

Реактивный пехотный огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью.

При этом фугасная действие 93-миллиметрового выстрела РПВ-16 эквивалентна артиллерийскому снаряду большого калибра. Поэтому эта переносная оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями, а также легкобронированной техники, на расстоянии около одного километра.

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РПА-16 - термобарическая оружие, разработанная и производится для украинского войска по Государственному оборонному заказу. Огнемет уже удачно прошел приемо-сдаточные испытания и в ближайшее время усилит военные подразделения.

Завод им. Малышева в Харькове освоил и начал серийное производство новых гусениц для БМП из специальных сталей украинского производства. Для налаживания производства на предприятии освоил специальные технологические процессы в замкнутом цикле и создали новую производственную линию, сообщают в Укроборонпроме.