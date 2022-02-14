Греция обвинила военных ВСУ в смерти двух этнических греков на Донбассе

Полиция Донецкой области задержала двух мужчин из-за стрельбы в кафе. Фото: dn.npu.gov.ua

На Донбассе погибли двое этнических греков, еще двое получили тяжелые ранения.

Инцидент произошел 13 февраля в селе Гранитное, заявило в понедельник Министерство иностранных дел Греции.

"Мы выражаем глубочайшее сожаление по поводу внезапной смерти двух экспатриантов и серьезного ранения еще двоих человек в селе Гранитное, которое находится вблизи линии соприкосновения на Востоке Украины", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "исполнителями двойного убийства являются трое военнослужащих украинской армии, которые по незначительной причине связались с вышеуказанными экспатриантами".

Глава МИД Греции Никос Дендиас попросил провести телефонный разговор с Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить необходимость защиты греческой общины в Украине.

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В воскресенье полиция Донецкой области заявила о задержании в Гранитном около 00:45 на территории кафе двух мужчин из-за стрельбы. В результате конфликта между посетителями неизвестные начали стрелять. На вызов прибыли бойцы спецподразделения КОРД, следственно-оперативная группа полиции Волновахи и "скорая".

Правоохранители задержали двух мужчин, полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе оружие. Начали уголовное производство по статьям об умышленном убийстве двух или более лиц из хулиганских побуждений, о покушении на умышленное убийство и о хулиганстве.

Министерство иностранных дел Греции призвало своих граждан немедленно покинуть Украину на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения. Греция также заявила о сокращении посольства в Киеве до минимума. В то же время страна усилит штат генерального консульства в Мариуполе.