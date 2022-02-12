Гранатометы и стрелковое оружие: оккупанты 7 раз обстреляли украинские позиции

За прошедшие сутки, 11 февраля, российские наемники на Донбассе 7 раз нарушали режим прекращения огня.

В направлении Невельского оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб операции Объединенных Сил.

Вблизи Марьинки российские боевики задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

В окрестностях Песков тоже дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Широкиного русские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

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Недалеко от Водяного открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, без применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

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По состоянию на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отмечает скопление военной техники боевиков на Донбассе. Среди нее – танки, гаубицы, "Грады" и БТРы. ОБСЕ заметила 8 гаубиц и 3 реактивные системы залпового огня.

Показали новые спутниковые фото наращивания российских войск у украинских границ. Скопление происходит в оккупированном Крыму, Беларуси и западе России.