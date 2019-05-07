"Грады" в центре Луганска зафиксировала ОБСЕ

В период с 3 по 5 мая миссия ОБСЕ зафиксировала 20 ракетных систем залпового огня "Град", расположенных в ОРДЛО. Фото - Укринформ

В период с 3 по 5 мая миссия ОБСЕ зафиксировала 20 ракетных систем залпового огня "Град", расположенных в ОРДЛО. В частности, в центре Луганска, с нарушением линии отвода.

В соответствующем отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине отмечается, что 3 мая мини-беспилотник зафиксировал семь реактивных систем залпового огня БМ-21 на полигоне вблизи населенного пункта Минусинск и 8 таких систем в населенном пункте Садовый.

А уже 4 мая беспилотник зафиксировал 5 танков Т-72, ​​5 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 10 буксируемых гаубиц, 5 РСЗО БМ-21, 5 зенитных ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10" и 2 противотанковых ракетных комплекса 9К111 "Фагот" в центре Луганска.

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За пределами выделенных мест хранения вооружения 3 мая беспилотник СММ зафиксировал 12 танков Т-64, 7 самоходных гаубиц 2С1, 12 буксируемых гаубиц Д-30 и 3 зенитные ракетные комплексы 9К35 на полигоне у Миусинска.

Также с вечера 4 до вечера 5 мая ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом временный рост количества взрывов (около 70) по сравнению с предыдущими сутками. Все нарушения режима прекращения огня зафиксировано в районах юго-западнее населенного пункта Кряковка.

На позициях, где погибла украинский боец ​​Яна Красная, военные собрали обломки русских снарядов. Фотографии боеприпасов опубликовал Юрий Мисягин в Facebook. На фотографиях видны обломки от мин и снарядов 82-го, 120-го, 122-го, 152-го калибра.