Грабят в своих: боевики распродают военную технику на Донбассе

Боевики торгуют списанной техникой на Донбассе. Фото: riafan

Боевики списывают технику и торгуют ею на Донбассе.

Российские власти собираются приехать с проверкой, как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет segodnya.

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Командование планирует срочные действия для предотвращения преждевременно списания техники в объединенных частях 1 Донецк и 2 Луганск АК ВС РФ.

В этом году были незаконно списаны материальные средства служб тыла, медицинские препараты и лекарства.

"Министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета уволили и арестовали. В его кабинете и дома проводятся обыски. Так же и в кабинетах заместителей Корнета.