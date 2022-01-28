Гостелеканал Черногории извинился за новость о "нападении Украины на ЛНР"

Государственный вещатель Черногории извинился за новость о "нападении Украины на ЛНР". Фото: twitter.com/UKRinMNE

Государственная телерадиокомпания Черногории RTCG извинилась за новость о том, что украинские военные якобы атаковали сепаратистов так называемой Луганской народной республики.

Извинения опубликовали в Twitter под постом посольства Украины, в котором содержался призыв удалить публикацию.

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"Спорная публикация исправлена. Приносим извинения за упущения, возникшие в результате передачи новостей агентства. Вы можете предлагать и реагировать на любые упущения в будущем", - говорится в сообщении RTCG.

Заголовок этой новости изменили и теперь он звучит так: "Во время артобстрела погиб солдат". В тексте новости к ЛНР добавлено слово "самопровозглашенная", а из сообщения убрали упоминание о том, что США и НАТО поставляют Украине оружие.

Утром 28 января на сайте RTCG появилась новость под названием "Украинцы напали на Луганскую республику?". Информация базировалась на заявлении "офицера пресс-службы ЛНР Александра Мазейкина", заявившего, что во время артобстрела украинской армии "погиб боец ​​Народной милиции ЛНР". При этом издание писало о ЛНР и "народном ополчении" без каких-либо указаний на то, что это пророссийские незаконные вооруженные формирования, находящиеся на оккупированной украинской территории.