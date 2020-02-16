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воскресенье, 16 февраля 2020 04:32

Горячий конфликт, о котором все хотят забыть - президент Эстонии резко рассказала о войне в Украине

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Горячий конфликт, о котором все хотят забыть - президент Эстонии резко рассказала о войне в Украине
Президент Эстонии рассказала о войне на Донбассе. Фото: Укринформ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в выступлении на украинском ланче во время Мюнхенской конференции по безопасности говорила о войне в Украине и об отношениях Европы и России.

В Украине не замороженный конфликт, в Украине – забытый конфликт. Потому что многие люди хотели бы забыть о нем. Но он не замороженный, а очень горячий, – заявила президент Эстонии, рассказали в информационном агентстве Интерфакс-Украина.

И добавила: "Это конфликт, который продолжается – я могу вас заверить в этом".

Керсти Кальюлайд подчеркнула, что очень обеспокоена тем, как в Европе "стремятся помочь России".

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При этом она добавила, что на пути урегулирования конфликта Украины и России делается много, но – периодически: "Война продолжается, Крым до сих пор оккупирован".

Мюнхенская конференция по безопасности - это авторитетный международный форум, который объединяет политические режимы для поиска общих ответов. Конференция проходит в Мюнхене с 1963 года.

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