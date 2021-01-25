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понедельник, 25 января 2021 07:38

Горячие сутки на Донбассе: что рассказали военные

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Горячие сутки на Донбассе: что рассказали военные
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку Песков и Южного вооруженные формирования Российской Федерации неоднократно открывали огонь в сторону наших позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного, что на Приазовье - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

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"Боевых потерь среди украинских защитников нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 25 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Беспилотник ОБСЕ обнаружил 11 не отведенных танков у оккупированной Новоселовки - 37 км северо-восточнее Донецка.

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