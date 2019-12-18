Горные пехотинцы "взяли штурмом" заснеженные Карпаты: невероятные фото

В сети показали бойцов 10 горно-штурмовой бригады, поднялись на карпатские вершины.

Фото опубликовали на странице военного подразделения в соцсети Facebook.

"И вот они, заснеженные Карпаты", - комментируют сообщение драке.

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10 горно-штурмовая бригада - формирование горной пехоты Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Бригада была сформирована в городе Белая Церковь 1 октября 2015. Пунктом постоянной дислокации определен город Коломыя Ивано-Франковской области.

Вблизи Красногоровка Донецкой области, украинские военные разместили свои позиции в полях, перед терриконами Донецких шахт.

Армейцы утверждают, что российские оккупанты регулярно провоцируют их и не соблюдают режим "тишины".