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среда, 18 декабря 2019 18:30

Горные пехотинцы "взяли штурмом" заснеженные Карпаты: невероятные фото
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Как бойцы 10 горно-штурмовой бригады покоряли заснеженные Карпаты
Фото: facebook.com/10brygada
Как бойцы 10 горно-штурмовой бригады покоряли заснеженные Карпаты
Как бойцы 10 горно-штурмовой бригады покоряли заснеженные Карпаты
Как бойцы 10 горно-штурмовой бригады покоряли заснеженные Карпаты
Как бойцы 10 горно-штурмовой бригады покоряли заснеженные Карпаты

В сети показали бойцов 10 горно-штурмовой бригады, поднялись на карпатские вершины.

Фото опубликовали на странице военного подразделения в соцсети Facebook.

"И вот они, заснеженные Карпаты", - комментируют сообщение драке.

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10 горно-штурмовая бригада - формирование горной пехоты Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Бригада была сформирована в городе Белая Церковь 1 октября 2015. Пунктом постоянной дислокации определен город Коломыя Ивано-Франковской области.

Вблизи Красногоровка Донецкой области, украинские военные разместили свои позиции в полях, перед терриконами Донецких шахт.

Армейцы утверждают, что российские оккупанты регулярно провоцируют их и не соблюдают режим "тишины".

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