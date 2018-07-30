Горькая утрата: на Донбассе погиб 41-летний Андрей Андрощук

На Донбассе погиб военный Андрей Андрощук из Хмельницкой обл / фото: РБК

На Донбассе погиб военный из райцентра Шепетовка Хмельницкой области Андрей Андрощук.

41-летний боец ​​получил пулевое ранение на выходных в зоне Операции Объединенных Сил, пишет издание "Є".

"Анатолий служил в 24-й бригаде имени короля Даниила. Известно, что получил пулевое ранение в грудь", - говорит Наталья Дзекар, координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области.

Продолжается сбор необходимых документов, чтобы тело погибшего перевезти в Шепетовку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер молодой "киборг" - волонтер показала фото военного

Когда будут прощаться с Анатолием, пока неизвестно.

29 июля на Донбассе боевики ранили одного украинского воина. В целом обстреляли позиции ВСУ 30 раз. Били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.