Горькая правда: поступила информация о пропавшем безвести бойце

Александра Белоуса похоронили 5 лет назад как неизвестного в Старобельске. Фото: Facebook

На Донбассе благодаря ДНК-тесту опознали погибшего бойца батальона "Айдар" Александра Белоуса.

Военный погиб в 2014-м году, его похоронили как неизвестного на местном кладбище города Старобельск. Об этом сообщила пресс-служба батальона "Айдар"

Собратья перевезли тело Александра Белоуса на малую родину, где его перезахоронили.

"Спасибо тебе Александр за то, что ты не пустил российскую сволочь в наш город. На кладбище собрались собратья, волонтеры и не безразличны люди к чужому горю и с почетом проводили Героя Билоуса Александра. Ты брат отдал свою жизнь за нас, чтобы мы жили. Никогда не простим, не простим твою смерть врагу. Вечный тебе покой брат и вечная шана. Украина - превыше всего", - говорится в сообщении.

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Россияне завершают формирование новых дивизий у границ с Украиной. Угрозы России внесли в Военную доктрину. Их необходимо отслеживать и нейтрализовать в случае необходимости.