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четверг, 15 августа 2019 13:30

Гонорарная система: в России изменили финансирование боевиков

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Гонорарная система: в России изменили финансирование боевиков
За збіття безпілотніків підвіщілі премії, тепер бойовики імітують обстрілі. Фото: росзмі

Россияне установили денежное вознаграждение за сбивание беспилотников ВСУ.

Боевики начали имитировать обстрелы БПЛА, чтобы получать средства, сообщает представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

"12 августа этого года личным составом одного из постов воздушного наблюдения противника был открыт огонь с целью имитации обстрела беспилотного летательного аппарата. В дальнейшем для доказательства факта сбивания беспилотного летательного аппарата Объединенных сил командованию были предоставлены найденные обломки значительно ранее сбитого образца", - проинформировал Гуцуляк.

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Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Под Новолуганском и в районе Зайцевого враг применил запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм.

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